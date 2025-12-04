На Pravo.by опубликовано постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2025 г. № 688 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Как сообщает Национальный правовой портал, применение навигационных пломб в обязательном порядке предусмотрено, в частности, при:

ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в ЕС;

перемещении автотранспортом помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита товаров (грузов) повышенной опасности, указанных в приложении А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Правовым актом установлено, что навигационные пломбы могут применяться, например:

для обеспечения перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, в качестве альтернативы таможенному сопровождению в случаях, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС;

для контроля за перевозкой товаров, находящихся под таможенным контролем, при установлении таможенными органами маршрута перевозки товаров в соответствии со статьей 344 Таможенного кодекса ЕАЭС;

в качестве средств идентификации в отношении товаров, перевозимых автотранспортом, а также в качестве технологических устройств, обеспечивающих дистанционный контроль за перемещением транспортных средств, в случаях, установленных в п. 3 ст. 10 и п. 8 ст. 225 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Документ направлен на поддержание контроля за перевозкой товаров с использованием инновационных технологий, обеспечивающих дистанционный контроль за перемещением транспортных средств.

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Постановление № 688 вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Справка Pravo.by Навигационное устройство (пломба) – устройство, функционирующее с использованием технологии глобальных навигационных спутниковых систем, обеспечивающих дистанционный контроль за перемещением объектов пломбирования и передачу в систему отслеживания информации, имеющей отношение к перевозке товаров в соответствии с постановлением № 688

Постановление № 688 вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.