ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ИМПОРТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ


11:21 04.12.2025

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в страну товаров, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

Также в качестве дополнительных мер по ограничению импорта товаров, аналоги которых производятся в Беларуси, предлагается расширить действующий перечень подпадающей под процедуру лицензирования продукции, дополнив ее некоторыми товарными позициями.

Планируется, что лицензирование будет осуществляться Министерством антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с административной процедурой, предусмотренной пунктом 25.15.1 перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования.

Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

За период обсуждения с 20 по 30 ноября 2025 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 10 комментариев с замечаниями и предложениями по обсуждаемому проекту. Комментарии рассмотрены и обобщены Концерном «Беллесбумпром».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2025
валюта курс
EUR 3.3875
USD 2.9087
RUB 3.7415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3850 +0.006
USD 2.9087 +0.009
RUB 3.7415 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3900
USD 2.8900 2.8990
RUB 3.7500 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1700
EUR/RUB 90.7100 90.3000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее