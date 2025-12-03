|О компании
|03.12.2025
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЫНОК ТРУДА» НА 2026 - 2030 ГОДЫ
15:36 03.12.2025
Правительством утверждена Государственная программа «Сбалансированный рынок труда» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Цель - обеспечение эффективной занятости населения и удовлетворение потребности экономики в трудовых ресурсах
Реализация Госпрограммы в очередной пятилетке будет направлена на решение 3-х задач:
Задействование внутренних трудовых ресурсов в стране
Привлечение иностранной рабочей силы для удовлетворения потребностей нанимателей
Улучшение условий и охраны труда
Объем средств на реализацию Госпрограммы в 2026 - 2030 годах составит 289,5 млн. рублей, в том числе республиканский бюджет - 288 млн. рублей, местные бюджеты - 1,5 млн. рублей
