Новое в законодательстве

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЫНОК ТРУДА» НА 2026 - 2030 ГОДЫ

15:36 03.12.2025 Правительством утверждена Государственная программа «Сбалансированный рынок труда» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Цель - обеспечение эффективной занятости населения и удовлетворение потребности экономики в трудовых ресурсах Реализация Госпрограммы в очередной пятилетке будет направлена на решение 3-х задач: Задействование внутренних трудовых ресурсов в стране Привлечение иностранной рабочей силы для удовлетворения потребностей нанимателей Улучшение условий и охраны труда Объем средств на реализацию Госпрограммы в 2026 - 2030 годах составит 289,5 млн. рублей, в том числе республиканский бюджет - 288 млн. рублей, местные бюджеты - 1,5 млн. рублей