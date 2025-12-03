|О компании
03.12.2025
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
12:35 03.12.2025
Правительство Беларуси уточнило порядок осуществления государственного строительного надзора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Документ подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов Госстройнадзора, в соответствие с отдельными указами президента
В соответствии с указом от 6 июня 2025 г. №227 ”О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности“ постановлением уточняются права органов Госстройнадзора при осуществлении деятельности в части доступа на объекты и получения от участников строительства необходимых документов
Согласно указу от 11 августа 2025 г. №301 ”О строительстве объектов сотовой связи“ перечень объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор, дополнен объектами сотовой подвижной электросвязи высотой до 27 метров включительно
При этом уточняется терминология и вносится ряд изменений юридического и редакционно-технического характера
Также в целях упрощения процедур в строительстве из перечня документов, представляемых заказчиком при обращении за выдачей заключения по построенному объекту, исключаются копии платежных поручений, подтверждающих перечисление целевых отчислений на содержание органов Госстройнадзора
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года
