В Беларуси расширен круг лиц и случаев для расследования несчастных случаев на производстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, 21 ноября 2025 г. принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 660 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Целью его принятия является приведение нормативных актов Правительства в соответствие с требованиями указа от 18 марта 2025 г. № 108 «О страховании».

Данным постановлением (пункт 1 приложения 1) внесены изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30.

Так расширен круг лиц, на которых распространяется действие Правил. К таким лицам дополнительно отнесены единственные учредители (участники) юридического лица в период выполнения ими соответствующих функций руководства (управления) этим юридическим лицом.

Если ранее действие Правил распространялось на обучающихся учреждений образования, привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ в организации только в период прохождения ими практики и производственного обучения, то теперь – и при выполнении ими таких работ и в период стажировки.

Также теперь действие Правил будет распространяться на лиц, направляемых для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации не только в учреждения образования, но и в государственный орган.

С учетом внесенных изменений расширен круг обстоятельств, при которых несчастный случай подлежит расследованию в соответствии с требованиями Правил.

Так теперь расследованию будут подлежать не только несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными для освоения образовательной программы или стажировки, непосредственно в учреждении образования, но при следовании в служебную командировку от мести постоянного жительства до учреждения образования и обратно.

Изменены и условия, при которых несчастный случай может быть квалифицирован как непроизводственный, т.е. не влекущий получение потерпевшим выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Так, если ранее вывод, что несчастный случай обусловлен исключительно состоянием здоровья, мог быть сделан на основании опроса самого потерпевшего, показаний свидетелей несчастного случая и родственников потерпевшего, то теперь – только на основании документов организации здравоохранения или записи камер видеонаблюдения.

Теперь как непроизводственные будут квалифицироваться несчастные случаи, происшедшие во время перерыва для отдыха и питания или дополнительного специального перерыва, при условии, что на потерпевшего не воздействовал вредный или опасный производственный фактор.

Существенные изменения внесены в порядок определения в порядок определения грубой неосторожности в действиях потерпевшего в результате несчастного случая на производстве. Это важно, поскольку степень вины потерпевшего влияет на размер получаемых им выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Во-первых, однозначно указано, что в случае смерти потерпевшего степень его вины не определяется.

Во-вторых, Правилами установлено, что если одной из причин несчастного случая явилось нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, то степень его вины устанавливается в размере не менее 50 процентов.

В ходе проведения специальных расследований несчастных случаев со смертельным исходом. Групповых несчастных случаев и несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, для определения обстоятельств и причин происшествия зачастую назначается проведение различных экспертиз. Это требует зн6ачительного времени, иногда счет может идти на месяцы. При этом до завершения специального расследования потерпевший или родственники погибшего не могут обратиться в Белгосстрах за назначением страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В целях повышения социальной защищенности данных лиц в Правила внесены изменения, согласно которым по запросу Белгосстраха государственным инспектором труда до завершения специального расследования будет выдано предварительное заключение о несчастном случае, которое будет основанием для назначения потерпевшему или иждивенцам погибшего соответствующих страховых выплат.

С учетом важности последствий выдачи такого предварительного заключения о несчастном случае Правилами устанавливается порядок его обжалования заинтересованными.

Все вышеуказанные изменения в Правила вступят в силу с 1 марта 2026 г.