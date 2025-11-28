|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСРЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТУ ТРАНСПОРТ
12:11 01.12.2025
В новой редакции изложены нормативные предписания о государственной регистрации и учете транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Для создания максимально комфортных условий гражданам и субъектам хозяйствования разрешено осуществлять осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции
Исключена необходимость обращения юридического лица в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности
Исключена необходимость направления запросов по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, ввезенных в Республику Беларусь из государств - членов Евразийского экономического союза и состоявших ранее у них на учете
Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества
Приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет
В документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра ТС
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
Курсы в банках
на 01.12.2025
Конвертация в банках
на 01.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе