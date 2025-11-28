ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
01.12.2025   
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСРЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТУ ТРАНСПОРТ


12:11 01.12.2025

В новой редакции изложены нормативные предписания о государственной регистрации и учете транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Для создания максимально комфортных условий гражданам и субъектам хозяйствования разрешено осуществлять осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции

Исключена необходимость обращения юридического лица в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности

Исключена необходимость направления запросов по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, ввезенных в Республику Беларусь из государств - членов Евразийского экономического союза и состоявших ранее у них на учете

Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества

Приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет

В документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра ТС
