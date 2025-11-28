Советом Министров республики Беларусь 21 ноября 2025 г. принято постановление № 658 «Вопросы Министерства спорта Республики Беларусь», сообщает Национальный правовой портал.

Правовой акт принят в соответствии с указом от 10 сентября 2025 г. № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма». Указом, в частности, предусмотрено переименование Министерства спорта и туризма в Министерство спорта, а также ликвидация до 1 января 2026 г. Департамента по туризму Министерства спорта и туризма. С указанной даты Национальное агентство по туризму передается в подчинение Совету Министров Республики Беларусь и наделяется полномочиями по госрегулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма

В пресс-службе Правительства Республики Беларусь проинформировали, что с связи с принятием Указа № 329 постановлением № 658:

уточнены вопросы деятельности Министерства спорта;

скорректирован перечень организаций, подчиненных Министерству спорта;

урегулированы вопросы формирования коллегии Министерства спорта.

«Одновременно осуществляется корректировка 47 актов Правительства по вопросам, связанным с предстоящей реорганизацией», – обратили внимание в пресс-службе.

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в частности, от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь».

Правовой акт вступает в силу с 1 января 2026 г.