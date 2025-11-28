ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


СОВМИН УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА


16:57 28.11.2025

Советом Министров республики Беларусь 21 ноября 2025 г. принято постановление № 658 «Вопросы Министерства спорта Республики Беларусь», сообщает Национальный правовой портал.

Правовой акт принят в соответствии с указом от 10 сентября 2025 г. № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма». Указом, в частности, предусмотрено переименование Министерства спорта и туризма в Министерство спорта, а также ликвидация до 1 января 2026 г. Департамента по туризму Министерства спорта и туризма. С указанной даты Национальное агентство по туризму передается в подчинение Совету Министров Республики Беларусь и наделяется полномочиями по госрегулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма

В пресс-службе Правительства Республики Беларусь проинформировали, что с связи с принятием Указа № 329 постановлением № 658:

уточнены вопросы деятельности Министерства спорта;

скорректирован перечень организаций, подчиненных Министерству спорта;

урегулированы вопросы формирования коллегии Министерства спорта.

«Одновременно осуществляется корректировка 47 актов Правительства по вопросам, связанным с предстоящей реорганизацией», – обратили внимание в пресс-службе.

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в частности, от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь».

Правовой акт вступает в силу с 1 января 2026 г.
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
