|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
СОВМИН УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
16:57 28.11.2025
Советом Министров республики Беларусь 21 ноября 2025 г. принято постановление № 658 «Вопросы Министерства спорта Республики Беларусь», сообщает Национальный правовой портал.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 10 сентября 2025 г. № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма». Указом, в частности, предусмотрено переименование Министерства спорта и туризма в Министерство спорта, а также ликвидация до 1 января 2026 г. Департамента по туризму Министерства спорта и туризма. С указанной даты Национальное агентство по туризму передается в подчинение Совету Министров Республики Беларусь и наделяется полномочиями по госрегулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма
В пресс-службе Правительства Республики Беларусь проинформировали, что с связи с принятием Указа № 329 постановлением № 658:
уточнены вопросы деятельности Министерства спорта;
скорректирован перечень организаций, подчиненных Министерству спорта;
урегулированы вопросы формирования коллегии Министерства спорта.
«Одновременно осуществляется корректировка 47 актов Правительства по вопросам, связанным с предстоящей реорганизацией», – обратили внимание в пресс-службе.
Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в частности, от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь».
Правовой акт вступает в силу с 1 января 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
Курсы в банках
на 28.11.2025
Конвертация в банках
на 28.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе