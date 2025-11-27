Совет Республики ратифицировал услужно-инвестиционное соглашение между Беларусью и ОАЭ. Соответствующий проект Закона 27 ноября сенаторам представила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В докладе отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты в последние годы стабильно входят в топ-10 партнеров Беларуси по обороту торговли услугами, а также являются одним из ключевых инвесторов в экономику нашей страны.

«Имеющиеся результаты во взаимной торговле услугами, наличие уже налаженных торгово-экономических связей, а также параллельная работа над соглашением о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами подтверждают необходимость фиксации договоренностей в сфере услуг и инвестиций», - подчеркнула заместитель министра.

В рамках Соглашения Стороны берут на себя обязательства предоставлять национальный режим и режим наибольшего благоприятствования субъектам хозяйствования друг друга, а также не применять ограничения доступа на рынок. В части инвестиций документ предусматривает создание подкомитета в целях осуществления мониторинга инвестиционного сотрудничества с возможностью в «дружественном» формате обсудить имеющиеся проблемные вопросы.

«Похожие договоренности у нашей страны действуют только с ближайшими партнерами по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств. В прошлом году подписано аналогичное соглашение с Китаем», - отметила Алеся Абраменко.

Реализация договоренностей, зафиксированных белорусско-эмиратским услужно-инвестиционным соглашением и соглашением о свободной торговле товарами, подписанным в июне этого года между ЕАЭС и ОАЭ, позволит обеспечить прирост экспорта услуг на 65 %.