27.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Новое в законодательстве


МЖКХ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ


10:04 27.11.2025

26 ноября вступило в силу постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 6 ноября 2025 г. № 36, которым в новой редакции изложена Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными отходами.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлены требования к:

составу, порядку разработки схем обращения с коммунальными отходами административно-территориальных и территориальных единиц;

согласованию, утверждению схем обращения с коммунальными отходами и их корректировке.

Согласно Инструкции определенный схемами порядок сбора и удаления коммунальных отходов направлен на:

сбор всех образующихся коммунальных отходов с учетом видов отходов (компонентного состава (фракций), возможности использования, количества и размеров;

создание условий по обеспечению сбора коммунальных отходов и их разделению по видам;

предотвращение загрязнения коммунальными отходами окружающей среды;

обеспечение экономической эффективности системы сбора и удаления коммунальных отходов;

извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов с целью предотвращения их захоронения.

Разрабатывают и утверждают схемы местные исполнительные и распорядительные органы. Схемы должны быть согласованы с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченными госорганами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

При разработке схем учитываются:

законодательство об обращении с отходами, технические нормативные правовые акты, обязательные для применения;

сложившаяся практика обращения с коммунальными отходами в конкретном населенном пункте.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее