26 ноября вступило в силу постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 6 ноября 2025 г. № 36, которым в новой редакции изложена Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными отходами.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлены требования к:

составу, порядку разработки схем обращения с коммунальными отходами административно-территориальных и территориальных единиц;

согласованию, утверждению схем обращения с коммунальными отходами и их корректировке.

Согласно Инструкции определенный схемами порядок сбора и удаления коммунальных отходов направлен на:

сбор всех образующихся коммунальных отходов с учетом видов отходов (компонентного состава (фракций), возможности использования, количества и размеров;

создание условий по обеспечению сбора коммунальных отходов и их разделению по видам;

предотвращение загрязнения коммунальными отходами окружающей среды;

обеспечение экономической эффективности системы сбора и удаления коммунальных отходов;

извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов с целью предотвращения их захоронения.

Разрабатывают и утверждают схемы местные исполнительные и распорядительные органы. Схемы должны быть согласованы с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченными госорганами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

При разработке схем учитываются:

законодательство об обращении с отходами, технические нормативные правовые акты, обязательные для применения;

сложившаяся практика обращения с коммунальными отходами в конкретном населенном пункте.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».