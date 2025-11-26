|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МЖКХ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
10:04 27.11.2025
26 ноября вступило в силу постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 6 ноября 2025 г. № 36, которым в новой редакции изложена Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными отходами.
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлены требования к:
составу, порядку разработки схем обращения с коммунальными отходами административно-территориальных и территориальных единиц;
согласованию, утверждению схем обращения с коммунальными отходами и их корректировке.
Согласно Инструкции определенный схемами порядок сбора и удаления коммунальных отходов направлен на:
сбор всех образующихся коммунальных отходов с учетом видов отходов (компонентного состава (фракций), возможности использования, количества и размеров;
создание условий по обеспечению сбора коммунальных отходов и их разделению по видам;
предотвращение загрязнения коммунальными отходами окружающей среды;
обеспечение экономической эффективности системы сбора и удаления коммунальных отходов;
извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов с целью предотвращения их захоронения.
Разрабатывают и утверждают схемы местные исполнительные и распорядительные органы. Схемы должны быть согласованы с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченными госорганами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.
При разработке схем учитываются:
законодательство об обращении с отходами, технические нормативные правовые акты, обязательные для применения;
сложившаяся практика обращения с коммунальными отходами в конкретном населенном пункте.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 27.11.2025
Конвертация в банках
на 27.11.2025