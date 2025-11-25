|О компании
|26.11.2025
Новое в законодательстве
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
12:45 26.11.2025
Решением Брестского областного исполнительного комитета от 17 ноября 2025 г. № 826 скорректировано решение от 13 июля 2022 г. № 367 «Об определении перечней рыболовных угодий».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом предусмотрено изложение в новой редакции перечня рыболовных угодий, в которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток. В нем 87 наименований водоемов (в настоящее время – 68).
В документе указаны типы (озера, участки рек, каналы, пруды, водохранилища и др.), наименования, месторасположения рыболовных угодий, а также разрешенный способ осуществления любительского рыболовства для каждого из них.
Решение принято в соответствии с Правилами любительского рыболовства, утвержденными указом от 21 июля 2021 г. № 284.
Правовой акт вступает в силу с 27 ноября 2025 г.
