Решением Брестского областного исполнительного комитета от 17 ноября 2025 г. № 826 скорректировано решение от 13 июля 2022 г. № 367 «Об определении перечней рыболовных угодий».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом предусмотрено изложение в новой редакции перечня рыболовных угодий, в которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток. В нем 87 наименований водоемов (в настоящее время – 68).

В документе указаны типы (озера, участки рек, каналы, пруды, водохранилища и др.), наименования, месторасположения рыболовных угодий, а также разрешенный способ осуществления любительского рыболовства для каждого из них.

Решение принято в соответствии с Правилами любительского рыболовства, утвержденными указом от 21 июля 2021 г. № 284.

Правовой акт вступает в силу с 27 ноября 2025 г.