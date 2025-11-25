ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА


12:45 26.11.2025

Решением Брестского областного исполнительного комитета от 17 ноября 2025 г. № 826 скорректировано решение от 13 июля 2022 г. № 367 «Об определении перечней рыболовных угодий».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом предусмотрено изложение в новой редакции перечня рыболовных угодий, в которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток. В нем 87 наименований водоемов (в настоящее время – 68).

В документе указаны типы (озера, участки рек, каналы, пруды, водохранилища и др.), наименования, месторасположения рыболовных угодий, а также разрешенный способ осуществления любительского рыболовства для каждого из них.

Решение принято в соответствии с Правилами любительского рыболовства, утвержденными указом от 21 июля 2021 г. № 284.

Правовой акт вступает в силу с 27 ноября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line