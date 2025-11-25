|О компании
|26.11.2025
СОВМИН УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ЮРЛИЦ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОПРОСОВ
12:32 26.11.2025
Совет министров Беларуси усовершенствовал порядок аккредитации юридических лиц на проведение опросов общественного мнения, включая деятельность соответствующей Комиссии при НАН Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Постановлением с учетом наработанной практики:
определяется состав и порядок формирования Комиссии, а также закрепляются ее полномочия и права по проведению аккредитации, постоянному анализу и оценке результатов опросов общественного мнения;
устанавливаются требования к юридическим лицам, изъявившим желание проводить опросы общественного мнения и распространять их результаты в СМИ, на интернет-ресурсах, новостных агрегаторах;
регламентируется порядок ведения реестра аккредитованных юридических лиц на проведение опросов общественного мнения.
