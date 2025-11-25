|О компании
|26.11.2025
|
|
Новое в законодательстве
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ УТОЧНЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
09:36 26.11.2025
Порядок расчета доходов для получения государственной адресной помощи уточнен Правительством. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 ноября 2025 г. № 648 «О мерах по реализации государственной поддержки населения» опубликовано на pravo.by.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены:
Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи;
Положение о порядке оказания материальной помощи на проезд нуждающимся учащимся (студентам), получающим профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в государственных учреждениях образования.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты постановлением № 648 закреплен действующий порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и гражданина для предоставления государственной адресной социальной помощи.
Справка Pravo.by
В соответствии с указом от 19 января 2012 г. № 41 государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде:
ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности;
социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей);
обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Право на данную помощь имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси
По информации ведомства постановление не вносит изменений в саму методику. Порядок расчета остается прежним, то есть среднедушевой доход определяется:
для семьи – путем деления суммы доходов всех членов семьи на 12 месяцев (3 месяца) и на количество членов семьи, включенных в ее состав;
для гражданина – путем деления суммы его доходов на 12 месяцев (3 месяца).
«Перечень учитываемых доходов также не изменился и включает все основные их виды: зарплату, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательства, алименты и др.», – обратили внимание в пресс-службе.
Ряд постановлений Совета Министров признается утратившим силу, в том числе от 28 марта 2012 г. № 274 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41».
«Цель документа – проведение ревизии законодательства. Постановление заменило ранее действовавшее постановление Правительства № 274, консолидировав и актуализировав нормы», – отметили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
Постановление № 648 вступило в силу 23 ноября 2025 г.
|
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
|
