Новое в законодательстве


ДЕПУТАТЫ РАТИФИЦИРОВАЛИ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ОАЭ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ


10:31 25.11.2025

Парламентарии 24 ноября на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в одном чтении приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, проект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций» представили заместитель Министра экономики Республики Беларусь Абраменко А.Н. и член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Волкова Ю.А.

Целями Соглашения являются создание зоны свободной торговли услугами между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами, содействие расширению и диверсификации двусторонней торговли услугами, создание транспарентного и благоприятного режима доступа на рынок, расширение инвестиционного сотрудничества.

Соглашением предусмотрено учреждение сторонами Совместного комитета, который в свою очередь может создавать постоянные или специальные подкомитеты или рабочие группы. Каждая сторона назначает контактный пункт для получения и упрощения официального взаимодействия между сторонами по любому вопросу, касающемуся данного Соглашения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2025
валюта курс
EUR 3.3698
USD 2.9225
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3686 -0
USD 2.9225 +0.0011
RUB 3.6982 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
