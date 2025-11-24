|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ДЕПУТАТЫ РАТИФИЦИРОВАЛИ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ОАЭ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
10:31 25.11.2025
Парламентарии 24 ноября на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в одном чтении приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, проект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций» представили заместитель Министра экономики Республики Беларусь Абраменко А.Н. и член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Волкова Ю.А.
Целями Соглашения являются создание зоны свободной торговли услугами между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами, содействие расширению и диверсификации двусторонней торговли услугами, создание транспарентного и благоприятного режима доступа на рынок, расширение инвестиционного сотрудничества.
Соглашением предусмотрено учреждение сторонами Совместного комитета, который в свою очередь может создавать постоянные или специальные подкомитеты или рабочие группы. Каждая сторона назначает контактный пункт для получения и упрощения официального взаимодействия между сторонами по любому вопросу, касающемуся данного Соглашения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2025
Курсы в банках
на 25.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе