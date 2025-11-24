Парламентарии 24 ноября на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в одном чтении приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, проект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций» представили заместитель Министра экономики Республики Беларусь Абраменко А.Н. и член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Волкова Ю.А.

Целями Соглашения являются создание зоны свободной торговли услугами между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами, содействие расширению и диверсификации двусторонней торговли услугами, создание транспарентного и благоприятного режима доступа на рынок, расширение инвестиционного сотрудничества.

Соглашением предусмотрено учреждение сторонами Совместного комитета, который в свою очередь может создавать постоянные или специальные подкомитеты или рабочие группы. Каждая сторона назначает контактный пункт для получения и упрощения официального взаимодействия между сторонами по любому вопросу, касающемуся данного Соглашения.