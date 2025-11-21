Правительство приняло Постановление от 20.11.2025 № 648, которым утвердило действующий порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи (ГАСП).

Ключевые моменты:

Постановление не вносит изменений в саму методику.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, порядок расчета остается прежним.

Для семьи: определяется путем деления суммы доходов всех членов семьи на 12 месяцев (3 месяца) и на количество членов семьи, включенных в ее состав.

Для гражданина: определяется путем деления суммы его доходов на 12 месяцев (3 месяца).

Перечень учитываемых доходов также не изменился и включает все основные их виды: зарплату, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательства, алименты и др.

Цель документа – проведение ревизии законодательства. Постановление заменило ранее действовавшее Постановление Правительства (от 28.03.2012 № 274), консолидировав и актуализировав нормы.