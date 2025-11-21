|О компании
|24.11.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАСП
12:13 24.11.2025
Правительство приняло Постановление от 20.11.2025 № 648, которым утвердило действующий порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи (ГАСП).
Ключевые моменты:
Постановление не вносит изменений в саму методику.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, порядок расчета остается прежним.
Для семьи: определяется путем деления суммы доходов всех членов семьи на 12 месяцев (3 месяца) и на количество членов семьи, включенных в ее состав.
Для гражданина: определяется путем деления суммы его доходов на 12 месяцев (3 месяца).
Перечень учитываемых доходов также не изменился и включает все основные их виды: зарплату, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательства, алименты и др.
Цель документа – проведение ревизии законодательства. Постановление заменило ранее действовавшее Постановление Правительства (от 28.03.2012 № 274), консолидировав и актуализировав нормы.
