Вопросы АПК – в центре внимания сенаторов. Проект указа «Об агропромышленном комплексе Витебской области» обсудили 20 ноября в Минске на экспертном совете под руководством Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в октябре на совещании в Витебске глава государства поручил навести железный порядок в аграрном секторе области. В результате была создана рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию региона. Ее возглавили спикеры обеих палат парламента. Проект указа, что был на обсуждении, подготовлен Витебским облисполкомом. Представители экспертного совета в целом документ одобрили, однако есть и моменты, которые требуют доработки.

«Для того, чтобы он действительно оказался рабочим документом и решал поставленные задачи, а это не только реструктуризация имеющихся обязательств, это обеспечение стабильной работы и сельскохозяйственных организаций Витебской области, и перерабатывающих организаций, чтобы этот документ действительно был рабочий. Рассматривали мы его с точки зрения преломления тех решений, тех установок и поручений, которые были даны президентом Республики Беларусь не так давно, на большом совещании», - отметил заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Владислав Татаринович.

Вопросы стабилизации АПК Витебской области лично контролирует председатель Совета Республики. Наталья Кочанова уже посетила пять районов северного региона и ознакомилась с положением дел в сельхозорганизациях. Также в ходе заседания экспертного совета обсудили проект изменения закона «О промышленной безопасности».