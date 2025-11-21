ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРОЕКТ УКАЗА «ОБ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ


12:49 21.11.2025

Вопросы АПК – в центре внимания сенаторов. Проект указа «Об агропромышленном комплексе Витебской области» обсудили 20 ноября в Минске на экспертном совете под руководством Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в октябре на совещании в Витебске глава государства поручил навести железный порядок в аграрном секторе области. В результате была создана рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию региона. Ее возглавили спикеры обеих палат парламента. Проект указа, что был на обсуждении, подготовлен Витебским облисполкомом. Представители экспертного совета в целом документ одобрили, однако есть и моменты, которые требуют доработки.

«Для того, чтобы он действительно оказался рабочим документом и решал поставленные задачи, а это не только реструктуризация имеющихся обязательств, это обеспечение стабильной работы и сельскохозяйственных организаций Витебской области, и перерабатывающих организаций, чтобы этот документ действительно был рабочий. Рассматривали мы его с точки зрения преломления тех решений, тех установок и поручений, которые были даны президентом Республики Беларусь не так давно, на большом совещании», - отметил заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Владислав Татаринович.

Вопросы стабилизации АПК Витебской области лично контролирует председатель Совета Республики. Наталья Кочанова уже посетила пять районов северного региона и ознакомилась с положением дел в сельхозорганизациях. Также в ходе заседания экспертного совета обсудили проект изменения закона «О промышленной безопасности».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
валюта курс
EUR 3.3686
USD 2.9214
RUB 3.6949
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9214 -0.0377
RUB 3.6949 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.3950
USD 2.9400 2.9300
RUB 3.6810 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1565 1.1580
EUR/RUB 92.5000 93.1000
USD/RUB 80.3000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте