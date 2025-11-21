|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРОЕКТ УКАЗА «ОБ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ
12:49 21.11.2025
Вопросы АПК – в центре внимания сенаторов. Проект указа «Об агропромышленном комплексе Витебской области» обсудили 20 ноября в Минске на экспертном совете под руководством Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в октябре на совещании в Витебске глава государства поручил навести железный порядок в аграрном секторе области. В результате была создана рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию региона. Ее возглавили спикеры обеих палат парламента. Проект указа, что был на обсуждении, подготовлен Витебским облисполкомом. Представители экспертного совета в целом документ одобрили, однако есть и моменты, которые требуют доработки.
«Для того, чтобы он действительно оказался рабочим документом и решал поставленные задачи, а это не только реструктуризация имеющихся обязательств, это обеспечение стабильной работы и сельскохозяйственных организаций Витебской области, и перерабатывающих организаций, чтобы этот документ действительно был рабочий. Рассматривали мы его с точки зрения преломления тех решений, тех установок и поручений, которые были даны президентом Республики Беларусь не так давно, на большом совещании», - отметил заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Владислав Татаринович.
Вопросы стабилизации АПК Витебской области лично контролирует председатель Совета Республики. Наталья Кочанова уже посетила пять районов северного региона и ознакомилась с положением дел в сельхозорганизациях. Также в ходе заседания экспертного совета обсудили проект изменения закона «О промышленной безопасности».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 21.11.2025
Конвертация в банках
на 21.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте