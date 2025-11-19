ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


БЕЛЛЕСБУМПРОМ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИМПОРТА ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ


11:15 20.11.2025

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в страну товаров, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

Также в качестве дополнительных мер по ограничению импорта товаров, аналоги которых производятся в Беларуси, предлагается расширить действующий перечень подпадающей под процедуру лицензирования продукции, дополнив ее некоторыми товарными позициями.

Планируется, что лицензирование будет осуществляться Министерством антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с административной процедурой, предусмотренной пунктом 25.15.1 перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования.

Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 ноября 2025 г. включительно.
