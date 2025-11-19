|О компании
|19.11.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2026 ГОД
12:28 19.11.2025
Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 400, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.
План сформирован Национальным центром законодательства и правовой информации путем детальной отработки предложений государственных органов, иных организаций и граждан.
При отборе законопроектов учитывались реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений и приоритетность их правовой регламентации.
В план включены 33 законопроекта, в том числе такие принципиально новые, как Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, законы "О гражданской защите" и "Об иностранной безвозмездной помощи". Предусмотрена также подготовка иных законопроектов, направленных на системную актуализацию действующих законов.
