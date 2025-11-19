Новое в законодательстве

ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2026 ГОД

12:28 19.11.2025 Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 400, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента. План сформирован Национальным центром законодательства и правовой информации путем детальной отработки предложений государственных органов, иных организаций и граждан. При отборе законопроектов учитывались реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений и приоритетность их правовой регламентации. В план включены 33 законопроекта, в том числе такие принципиально новые, как Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, законы "О гражданской защите" и "Об иностранной безвозмездной помощи". Предусмотрена также подготовка иных законопроектов, направленных на системную актуализацию действующих законов.