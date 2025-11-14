ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ УСТАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН


15:51 14.11.2025

В Беларуси обновлены уставы администраций свободных экономических зон. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 ноября 2025 г. № 631 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон» опубликовано на Национальном правовом портале.

Документом утверждены уставы администраций свободных экономических зон «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев», сообщает Национальный правовой портал.

В уставах закреплены цели деятельности и функции данных учреждений, полномочия их органов управления, права по распоряжению имуществом и доходами, урегулированы вопросы ликвидации учреждений.

Справка Pravo.by. Свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Такие зоны создаются для содействия социально-экономическому развитию Беларуси и отдельных административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании свободной экономической зоны

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 12 августа 2005 г. № 891 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон».

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах».

Постановление вступает в силу с 14 ноября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2025
валюта курс
EUR 3.4511
USD 2.9695
RUB 3.6698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9695 +0.0021
RUB 3.6698 -0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее