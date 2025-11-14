В Беларуси обновлены уставы администраций свободных экономических зон. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 ноября 2025 г. № 631 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон» опубликовано на Национальном правовом портале.

Документом утверждены уставы администраций свободных экономических зон «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев», сообщает Национальный правовой портал.

В уставах закреплены цели деятельности и функции данных учреждений, полномочия их органов управления, права по распоряжению имуществом и доходами, урегулированы вопросы ликвидации учреждений.

Справка Pravo.by. Свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Такие зоны создаются для содействия социально-экономическому развитию Беларуси и отдельных административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании свободной экономической зоны

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 12 августа 2005 г. № 891 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон».

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах».

Постановление вступает в силу с 14 ноября 2025 г.