|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ УСТАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
15:51 14.11.2025
В Беларуси обновлены уставы администраций свободных экономических зон. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 ноября 2025 г. № 631 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон» опубликовано на Национальном правовом портале.
Документом утверждены уставы администраций свободных экономических зон «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев», сообщает Национальный правовой портал.
В уставах закреплены цели деятельности и функции данных учреждений, полномочия их органов управления, права по распоряжению имуществом и доходами, урегулированы вопросы ликвидации учреждений.
Справка Pravo.by. Свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Такие зоны создаются для содействия социально-экономическому развитию Беларуси и отдельных административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании свободной экономической зоны
Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 12 августа 2005 г. № 891 «Об утверждении уставов администраций свободных экономических зон».
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах».
Постановление вступает в силу с 14 ноября 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
Курсы в банках
на 14.11.2025
Конвертация в банках
на 14.11.2025