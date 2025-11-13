ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


БЕЛСТАТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ


11:07 14.11.2025

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О переписи населения».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью принятия законопроекта является совершенствование норм Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 144-З «О переписи населения», направленное на оптимизацию процесса организации и проведения последующих переписей населения с учетом: практики его применения; международных стандартов и рекомендаций в области переписи населения.

Проектом предлагается дополнить Закон № 144-З преамбулой, содержащей информацию о цели его принятия, оптимизировать его структуру, а также привести в соответствие с отдельными законодательными актами.

Организатор общественного обсуждения – Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 23 ноября 2025 г. включительно.
