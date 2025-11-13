Пограничной заставе «Новая Гута» 19-й пограничной группы органов пограничной службы Беларуси присвоено имя старшины Михаила Николаева, полного кавалера ордена Славы. Соответствующий указ №397 подписал 13 ноября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Пограничник Михаил Николаев в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Гомеля. За проявленные мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками при освобождении Беларуси был награжден орденами Славы трех степеней.

Данное решение Главы государства принято в целях активизации патриотического воспитания молодежи, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.