ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПОГРАНЗАСТАВЕ «НОВАЯ ГУТА» ПРИСВОЕНО ИМЯ СТАРШИНЫ МИХАИЛА НИКОЛАЕВА


09:43 14.11.2025

Пограничной заставе «Новая Гута» 19-й пограничной группы органов пограничной службы Беларуси присвоено имя старшины Михаила Николаева, полного кавалера ордена Славы. Соответствующий указ №397 подписал 13 ноября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Пограничник Михаил Николаев в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Гомеля. За проявленные мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками при освобождении Беларуси был награжден орденами Славы трех степеней.

Данное решение Главы государства принято в целях активизации патриотического воспитания молодежи, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9674
RUB 3.6766
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line