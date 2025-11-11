Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2025 г. № 614 установлен определяемый на национальном уровне вклад Беларуси в сокращение выбросов парниковых газов на 2026–2035 годы.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, документом предусмотрено снижение выбросов парниковых газов к 2035 году не менее чем на 42 % по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году.

«Ранее установленный вклад в сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 35 % по сравнению с уровнем выбросов 1990 года выполнен в 2025 году», – сообщили в пресс-службе Правительства Республики Беларусь.

Республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы должны учитывать установленные показатели на 2026–2035 годы при разработке проектов и реализации:

программ социально-экономического развития Республики Беларусь, государственных и отраслевых программ на 2026–2035 годы;

правовых актов, регулирующих деятельность по сокращению выбросов парниковых газов.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2021 г. № 553 «Об установлении определяемого на национальном уровне вклада Республики Беларусь в сокращение выбросов парниковых газов до 2030 года» признается утратившим силу.

Правовой акт направлен на реализацию положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 12 декабря 2015 года.

Постановление вступает в силу c 1 января 2026 г.