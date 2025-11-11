ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ВКЛАД БЕЛАРУСИ В СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 2026-2035 ГОДЫ


12:33 12.11.2025

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2025 г. № 614 установлен определяемый на национальном уровне вклад Беларуси в сокращение выбросов парниковых газов на 2026–2035 годы.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, документом предусмотрено снижение выбросов парниковых газов к 2035 году не менее чем на 42 % по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году.

«Ранее установленный вклад в сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 35 % по сравнению с уровнем выбросов 1990 года выполнен в 2025 году», – сообщили в пресс-службе Правительства Республики Беларусь.

Республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы должны учитывать установленные показатели на 2026–2035 годы при разработке проектов и реализации:

программ социально-экономического развития Республики Беларусь, государственных и отраслевых программ на 2026–2035 годы;

правовых актов, регулирующих деятельность по сокращению выбросов парниковых газов.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2021 г. № 553 «Об установлении определяемого на национальном уровне вклада Республики Беларусь в сокращение выбросов парниковых газов до 2030 года» признается утратившим силу.

Правовой акт направлен на реализацию положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 12 декабря 2015 года.

Постановление вступает в силу c 1 января 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
