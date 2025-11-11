|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ИЗМЕНЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ТОВАРОВ
13:02 11.11.2025
Правительство Беларуси утвердило изменения, направленные на совершенствование системы электронной паспортизации товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Постановлением в целях дальнейшей цифровизации логистики, торговых и контрольных процедур усовершенствован порядок функционирования межведомственной распределенной информационной системы «Банк данных электронных паспортов товаров» (ePASS)
Банк является первоисточником данных о товарах как производимых в Беларуси, так и поступающих в торговые сети республики по импорту
Принятие постановления:
повысит качество и достоверность информации в межведомственной распределенной информационной системе, которая ежедневно пополняется на десятки тысяч новых наименований товаров
позволит единообразно использовать описания товаров в системах производителей, торговли, транспорта и других субъектов различных отраслей, ведущих товарный учет
Эти описания будут доступны как органам управления, так и простым гражданам – покупателям на основе бесплатных мобильных приложений, которые обеспечиваются общедоступными сервисами Банка посредством сети интернет
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
Курсы в банках
на 11.11.2025
Конвертация в банках
на 11.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте