Правительство Беларуси утвердило изменения, направленные на совершенствование системы электронной паспортизации товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Постановлением в целях дальнейшей цифровизации логистики, торговых и контрольных процедур усовершенствован порядок функционирования межведомственной распределенной информационной системы «Банк данных электронных паспортов товаров» (ePASS)

Банк является первоисточником данных о товарах как производимых в Беларуси, так и поступающих в торговые сети республики по импорту

Принятие постановления:

повысит качество и достоверность информации в межведомственной распределенной информационной системе, которая ежедневно пополняется на десятки тысяч новых наименований товаров

позволит единообразно использовать описания товаров в системах производителей, торговли, транспорта и других субъектов различных отраслей, ведущих товарный учет

Эти описания будут доступны как органам управления, так и простым гражданам – покупателям на основе бесплатных мобильных приложений, которые обеспечиваются общедоступными сервисами Банка посредством сети интернет