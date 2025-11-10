ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ПРОДАЖИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


10:46 11.11.2025

Александр Лукашенко 10 ноября подписал указ №392 «О совершенствовании порядка продажи сельскохозяйственными организациями жилых помещений». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на активизацию работы по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых домов сельскохозяйственных организаций, в том числе построенных с государственной поддержкой.

Сельскохозяйственным организациям - собственникам пустующего жилья при продаже его на аукционе будет разрешено снижать начальную цену жилых помещений при проведении повторных торгов на 50%, следующих - на 80% (сейчас каждый последующий аукцион цена снижается на 10% от начальной).

В случае если аукцион по продаже, проведенный с понижением начальной цены на 80%, не состоялся, такие жилые помещения можно будет продавать за одну базовую величину.

Конкретный размер понижения начальной цены при проведении повторных аукционов и возможность продажи жилых помещений за одну базовую величину будут устанавливаться с согласия местных исполкомов.

Указ вступил в силу после его официального опубликования.
