Новое в законодательстве


ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В КОТОРЫХ ТРУДЯЩИЕСЯ-ИММИГРАНТЫ МОГУТ СДАТЬ ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ ГОСЯЗЫКА


16:13 06.11.2025

Постановлением Министерства образования от 29 октября 2025 г. № 185 внесены изменения в постановление ведомства от 5 сентября 2025 г. № 161 «О пунктах оценки знаний государственного языка».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрена корректировка перечня учреждений образования, определенных пунктами проведения оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Республики Беларусь, и максимальное количество мест в них.

Так, в перечень дополнительно включены Белорусский государственный технологический университет и Белорусский национальный технический университет.

Также пересмотрено максимальное количество мест в учреждениях образования для желающих сдать экзамен.

Справка Pravo.by

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2025 г. № 477 утверждено Положение о порядке оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Республики Беларусь, а также определен перечень профессий рабочих (должностей служащих), по которым знание одного из государственных языков Республики Беларусь является обязательным.

В перечень включены: водитель автомобиля, официант, парикмахер, продавец, санитар(ка), администратор, акушерка (акушер), врач-специалист (всех медицинских специальностей), медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер (всех медицинских специальностей)

Постановление вступает в силу после его официального опубликования
