Министерством финансов 29 сентября принято постановление № 98 «Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности».

Справка Pravo.by

Национальные правила аудиторской деятельности – принятые Министерством финансов нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку осуществления аудиторской деятельности

Как сообщает Национальный правовой портал, так, постановлением утверждены следующие национальные правила аудиторской деятельности:

«Планирование аудита»;

«Документирование аудита»;

«Цели и общие принципы аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;

«Аудиторские доказательства»;

«Внутренняя оценка качества работы аудиторов»;

«Специальные аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие уверенность»;

«Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица»;

«Действия аудиторской организации при выявлении искажений бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и фактов несоблюдения законодательства».

Данными правилами установлены единые требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, по соответствующим направлениям.

Справка Pravo.by

Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели при осуществлении аудиторской деятельности проводят аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и оказывают иные аудиторские услуги, порядок оказания которых устанавливается национальными правилами аудиторской деятельности и международными стандартами аудиторской деятельности.

К иным аудиторским услугам относятся:

проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности);

проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иной финансовой информации;

проведение анализа прогнозной финансовой информации;

проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации;

выполнение задания по компиляции финансовой информации;

другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь

Ряд постановлений Министерства финансов признан утратившим силу, в том числе от 4 августа 2000 г. № 81, от 26 октября 2000 г. № 114, от 23 января 2002 г. № 8, от 28 марта 2003 г. № 45 и др., которыми утверждались некоторые национальные правила аудиторской деятельности.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».

Постановление вступило в силу 2 ноября 2025 г.