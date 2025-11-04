|О компании
|04.11.2025
Новое в законодательстве
МИНФИН ОБНОВИЛ РЯД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:23 04.11.2025
Министерством финансов 29 сентября принято постановление № 98 «Об утверждении национальных правил аудиторской деятельности».
Справка Pravo.by
Национальные правила аудиторской деятельности – принятые Министерством финансов нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку осуществления аудиторской деятельности
Как сообщает Национальный правовой портал, так, постановлением утверждены следующие национальные правила аудиторской деятельности:
«Планирование аудита»;
«Документирование аудита»;
«Цели и общие принципы аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности»;
«Аудиторские доказательства»;
«Внутренняя оценка качества работы аудиторов»;
«Специальные аудиторские задания и иные задания, обеспечивающие уверенность»;
«Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица»;
«Действия аудиторской организации при выявлении искажений бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и фактов несоблюдения законодательства».
Данными правилами установлены единые требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, по соответствующим направлениям.
Справка Pravo.by
Аудиторские организации, аудиторы – индивидуальные предприниматели при осуществлении аудиторской деятельности проводят аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и оказывают иные аудиторские услуги, порядок оказания которых устанавливается национальными правилами аудиторской деятельности и международными стандартами аудиторской деятельности.
К иным аудиторским услугам относятся:
проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности);
проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иной финансовой информации;
проведение анализа прогнозной финансовой информации;
проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации;
выполнение задания по компиляции финансовой информации;
другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь
Ряд постановлений Министерства финансов признан утратившим силу, в том числе от 4 августа 2000 г. № 81, от 26 октября 2000 г. № 114, от 23 января 2002 г. № 8, от 28 марта 2003 г. № 45 и др., которыми утверждались некоторые национальные правила аудиторской деятельности.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».
Постановление вступило в силу 2 ноября 2025 г.
