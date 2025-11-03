ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО РАТИФИЦИРОВАЛ ШЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ СО СТРАНАМИ АФРИКИ, АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ


09:30 04.11.2025

Александр Лукашенко подписал законы о ратификации шести международных договоров, которые направлены на расширение сотрудничества со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ратифицированы межправительственные соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов с Зимбабве, Угандой и Гвинеей-Бисау. В соответствии с ними владельцы таких паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита по территории принимающей стороны. Реализация этих международных договоров позволит упростить взаимные поездки официальных должностных лиц.

Межправительственные соглашения с Колумбией о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания и с Лаосом об отмене виз для владельцев обычных паспортов освобождают граждан, имеющих действительные национальные паспорта, от необходимости получения виз для въезда, транзитного проезда и пребывания на территории государств.

Кроме того, ратифицирован протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Турцией о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Документ предусматривает освобождение водителей и членов экипажей транспортных средств - граждан Беларуси и Турции, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров, от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государств в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (до подписания протокола - до 30 дней, но не более 90 дней в году).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9774 -0.0007
RUB 3.6817 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4400
USD 2.9650 2.9700
RUB 3.6550 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1600
EUR/RUB 93.8000 94.0000
USD/RUB 80.8000 81.3140
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте