Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ №388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.

Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан.

В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас - после утверждения акта ввода).

Сроки обращения за предоставлением арендного жилья, составления технических паспортов, регистрации объектов недвижимости и другие сокращаются до 1 - 5 дней (ранее - не менее одного месяца).

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

До указанного срока местным Советам депутатов поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.