|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
09:15 04.11.2025
Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ №388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.
Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан.
В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас - после утверждения акта ввода).
Сроки обращения за предоставлением арендного жилья, составления технических паспортов, регистрации объектов недвижимости и другие сокращаются до 1 - 5 дней (ранее - не менее одного месяца).
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
До указанного срока местным Советам депутатов поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
Курсы в банках
на 04.11.2025
Конвертация в банках
на 04.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте