|03.11.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2026 ГОД
13:11 03.11.2025
Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ №386, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности.
Указом установлены следующие показатели:
- прирост потребительских цен - не более 7%;
- международные резервные активы - не менее $9,2 млрд (важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости);
- доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);
- коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка Республики Беларусь, посредством которых обеспечивается проведение расчетных операций, - не ниже 99,8%;
- прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13% (для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования).
