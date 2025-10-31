ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2026 ГОД


13:11 03.11.2025

Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ №386, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности.

Указом установлены следующие показатели:

- прирост потребительских цен - не более 7%;

- международные резервные активы - не менее $9,2 млрд (важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости);

- доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);

- коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка Республики Беларусь, посредством которых обеспечивается проведение расчетных операций, - не ниже 99,8%;

- прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13% (для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
валюта курс
EUR 3.4463
USD 2.9781
RUB 3.6840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4550
USD 2.9650 2.9750
RUB 3.6500 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 93.8000 94.5000
USD/RUB 80.7000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
