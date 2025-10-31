Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ №386, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности.

Указом установлены следующие показатели:

- прирост потребительских цен - не более 7%;

- международные резервные активы - не менее $9,2 млрд (важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости);

- доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);

- коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка Республики Беларусь, посредством которых обеспечивается проведение расчетных операций, - не ниже 99,8%;

- прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13% (для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования).