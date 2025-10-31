|О компании
|03.11.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА 2026 ГОД
12:04 03.11.2025
Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Основополагающая цель - обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения.
Рост валового внутреннего продукта определен на уровне 102,8% к уровню 2025 года, чему будут способствовать наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.
Соответствующие прогнозные параметры также устанавливаются указом. Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1% больше, чем в текущем году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% с преимущественным наращиванием его физических объемов. Для этого намечено расширение сотрудничества с опорными точками в странах "дальней дуги" и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ.
Целенаправленная работа над качественным развитием и расширение экспортного потенциала позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8%.
Для Национального банка и Правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%.
Указом устанавливается требование по утверждению Правительством плана социально-экономического развития на 2026 год, который выступит инструментом достижения обозначенных ориентиров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
Курсы в банках
на 03.11.2025
Конвертация в банках
на 03.11.2025
