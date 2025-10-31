ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА 2026 ГОД


12:04 03.11.2025

Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Основополагающая цель - обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения.

Рост валового внутреннего продукта определен на уровне 102,8% к уровню 2025 года, чему будут способствовать наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.

Соответствующие прогнозные параметры также устанавливаются указом. Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1% больше, чем в текущем году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% с преимущественным наращиванием его физических объемов. Для этого намечено расширение сотрудничества с опорными точками в странах "дальней дуги" и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ.

Целенаправленная работа над качественным развитием и расширение экспортного потенциала позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8%.

Для Национального банка и Правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%.

Указом устанавливается требование по утверждению Правительством плана социально-экономического развития на 2026 год, который выступит инструментом достижения обозначенных ориентиров.
