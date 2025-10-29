|О компании
|29.10.2025
Новое в законодательстве
МИНТРАНС УСТАНОВИЛ ФОРМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АВТОПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
13:53 29.10.2025
Министерством транспорта и коммуникаций 13 октября 2025 г. принято постановление № 82 «Об установлении форм транспортных документов при выполнении автомобильных перевозок пассажиров».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, установлены формы:
заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров;
бланков билета и багажной квитанции на международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
Бланки указанных документов, изготовленные до вступления в силу постановления № 82, являются действительными до их полного использования.
Правовым актом также установлена форма электронного билета на международные автомобильные перевозки пассажиров.
Кроме того, утверждена Инструкция о порядке заполнения заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров. Документом, в том числе установлено, что при оформлении заказа-наряда подчистки и помарки не допускаются. Исправления осуществляются методами, позволяющими установить дату, основание поправки и лицо, ее внесшее, и не должны препятствовать прочтению изначальной записи.
Ведомственные постановления от 16 января 2018 г. № 2 «Об установлении формы заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров и утверждении Инструкции о порядке заполнения заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров» и от 18 июля 2019 г. № 40 «Об установлении форм транспортных документов» признаются утратившими силу.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.
