Новое в законодательстве

В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАН СУДЕЙСКИЙ КОРПУС АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

11:08 28.10.2025 Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 381, которым сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда. Об этом сообщает пресс-служба президента. Осуществление полномочий председателя суда возложено на заместителя председателя Верховного Суда Юрия Кобеца. Всего в составе Апелляционного экономического суда 27 судей, включая Председателя и его заместителей. Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов. Новый судебный орган начнет работу по рассмотрению дел с 1 января 2026 года. До этого времени планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия.