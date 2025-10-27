|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАН СУДЕЙСКИЙ КОРПУС АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА
11:08 28.10.2025
Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 381, которым сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Осуществление полномочий председателя суда возложено на заместителя председателя Верховного Суда Юрия Кобеца. Всего в составе Апелляционного экономического суда 27 судей, включая Председателя и его заместителей.
Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов.
Новый судебный орган начнет работу по рассмотрению дел с 1 января 2026 года. До этого времени планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
Курсы в банках
на 28.10.2025
Конвертация в банках
на 28.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте