|27.10.2025
Новое в законодательстве
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕОБРАЗОВАНЫ ЗАКАЗНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
12:49 27.10.2025
2 октября 2025 г. принято решение Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета № 1029 «О заказниках местного значения «Белуга» и «Соловьевское».
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу в связи с изменением границ, площади, режима охраны и использования гидрологические заказники местного значения «Белуга» и «Соловьевское» преобразованы в заказники местного значения.
Установлены их границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель.
Заказники «Белуга» и «Соловьевское» функционируют на землях Буда-Кошелевского района Гомельской области. Так, первый создан в целях сохранения в естественном состоянии участка ценного болотного комплекса в пойме реки Днепр, второй – сохранения в естественном состоянии участка ценного природного комплекса, имеющего водоохранное значение для долины реки Днепр, в пределах которого находятся места обитания диких животных и произрастания видов дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
Управление заказниками осуществляется Буда-Кошелевским опытным лесхозом.
На их территориях действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, в заказнике «Белуга» запрещается, в частности:
проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта, изменением рельефа дна и берегов всех водных объектов и водотоков на территории заказника, спрямление естественных русел и участков естественных русел водотоков;
изъятие воды для промышленных и хозяйственных нужд из всех водных объектов и водотоков на территории заказника;
промысловое рыболовство;
водопой скота, за исключением мест, установленных планом управления заказника или решением Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета;
распашка и обработка почвы, за исключением выполнения работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений;
устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов.
Оборудованные в заказниках зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, размещенные в местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, обозначаются на местности информационными знаками.
Решение вступило в силу 25 октября 2025 г.
