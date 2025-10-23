Новое в законодательстве

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВВЕДЕНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА РЕГЕНЕРИРУЕМЫХ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА

11:21 24.10.2025 Правительством введено лицензирование вывоза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов). Подписано соответствующее постановление, сообщает Telegram-канал Правительства. Лицензирование вводится с целью уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны для поддержки белорусских производителей бумаги и картона, увеличения выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции Срок действия ограничения - 6 месяцев Постановление вступает в силу после его официального опубликования