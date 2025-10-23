|О компании
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВВЕДЕНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА РЕГЕНЕРИРУЕМЫХ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА
11:21 24.10.2025
Правительством введено лицензирование вывоза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов). Подписано соответствующее постановление, сообщает Telegram-канал Правительства.
Лицензирование вводится с целью уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны для поддержки белорусских производителей бумаги и картона, увеличения выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции
Срок действия ограничения - 6 месяцев
Постановление вступает в силу после его официального опубликования
