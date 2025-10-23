Совмином 22 октября 2025 г. принято постановление № 575 «О реализации Закона Республики Беларусь от 29 мая 2025 г. № 79-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой связи», которым утверждены Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и Положение о порядке функционирования единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, новые Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования направлены на повышение качества обслуживания пользователей и совершенствование правового регулирования порядка оказания услуг почтовой связи общего пользования с учетом их цифровой трансформации.

Правилами определены перечень универсальных услуг почтовой связи, порядок и сроки их предоставления.

С целью повышения качества и удобства услуг адресату предоставляется возможность осмотреть внешний вид вложения почтового отправления до его вручения, отказаться от части вложения почтового отравления с наложенным платежом с описью вложения (при наличии соответствующего соглашения между отправителем и оператором почтовой связи), а также получить информацию о поступлении почтового отправления посредством сервиса мгновенного обмена сообщениями (мессенджера).

Оптимизирован процесс вручения регистрируемых почтовых отправлений. Теперь при получении таких отправлений пользователь будет проставлять на документе оператора почтовой связи только дату получения и свою подпись.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право определить порядок доставки почтовых отправлений и печатных СМИ на основании заявления, поданного посредством цифровых сервисов или мобильного приложения оператора почтовой связи.

Кроме того, до двух базовых величин включительно увеличен порог суммы ценности почтовых отправлений с объявленной ценностью и почтовых денежных переводов (кроме почтовых денежных переводов пенсий и пособий), которые могут выдаваться без доверенности адресата совершеннолетнему члену его семьи.

Согласно новым Правилам операторы почтовой связи смогут принимать с оплаченной доставкой почтовые отправления, адресованные в общежития, по месту работы или учебы адресата, и отправления ускоренной почты в адрес лечебно-оздоровительных учреждений, а также устанавливать более длительный срок бесплатного хранения регистрируемых почтовых отправлений, чем предусмотренный Правилами (7 календарных дней).

Пользователям предоставляется возможность получать печатные СМИ, доставляемые «До востребования», при предъявлении удостоверения инвалида, пенсионного удостоверения либо абонемента на прием подписки на печатные СМИ.

Также в целях соблюдения валютного законодательства Правилами определяется, что пересылка почтовых денежных переводов от отправителя (резидента) до получателя (нерезидента) осуществляется по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством. При этом в случае отправки такого перевода, отправитель (резидент) на бланке почтового денежного перевода подтверждает распиской пересылку почтового денежного перевода по валютному договору, не подлежащему регистрации.

Положением о порядке функционирования единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений определяются порядок и принципы функционирования единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений (далее – система), устанавливаются перечень информации о регистрируемых почтовых отправлениях, передаваемой в систему операторами почтовой связи, осуществляющими пересылку регистрируемых почтовых отправлений, и подлежащей учету и хранению в этой системе, а также срок хранения указанной информации.

Постановление Совета Министров «О реализации Закона Республики Беларусь от 29 мая 2025 г. № 79-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О почтовой связи» вступает в силу после его официального опубликования.