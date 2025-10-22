С 23 октября вступает в силу постановление Национальной академии наук Беларуси от 15 сентября 2025 г. № 6 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».

Как сообщает Национальный правовой портал, помимо надбавок, установленных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты, документом определен следующий перечень надбавок работникам бюджетных научных организаций:

за важность выполняемой работы;

за вклад работника в развитие бюджетной научной организации;

за выполнение лечебно-диагностической работы;

за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в сфере национальной безопасности;

за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций;

за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в сфере военной безопасности;

за характер (особенности) научно-исследовательской деятельности в сфере судебной экспертизы и криминалистики.

Установлены также размеры надбавок за стаж работы по специальности (в бюджетной организации) работникам бюджетных научных организаций в процентах от суммы, включающей рассчитанный в установленном порядке оклад и надбавку за специфику работы в бюджетных научных организациях, указанную в части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 467:

до 2 лет – 10 %;

от 2 до 5 лет – 15%;

от 5 до 10 лет – 20 %;

от 10 до 15 лет – 25 %;

свыше 15 лет – 30 %;

Документом в том числе утверждена инструкция, определяющая порядок установления размеров надбавки за специфику работы в бюджетных научных организациях работникам, выполняющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытнотехнологические работы (НИОКТР), свыше 200 % оклада в зависимости от общегосударственной важности таких работ для социально-экономического развития страны.

Важными условиями установления надбавки свыше 200 % работникам, выполняющим НИОКТР, являются:

соответствие НИОКТР приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности;

направленность НИОКТР на укрепление национальной безопасности, улучшение качества жизни населения, увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции отечественных производителей.

Решение об установлении размеров указанной надбавки принимается органами государственного управления, в ведении (подчинении) которых находятся бюджетные научные организации, Администрацией Президента Республики Беларусь в отношении бюджетных научных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси с учетом:

соответствия критериям (одному или нескольким) установления размеров надбавки;

объемов выделенных бюджетных средств.

Данное решение принимается в отношении НИОКТР, выполняемых в рамках:

государственных программ научных исследований и отдельных проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, государственных (межгосударственных) научно-технических программ, мероприятий (подпрограмм) по научному обеспечению (сопровождению) государственных программ;

планов научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси;

инновационных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;

научно-технических программ Союзного государства;

договоров, финансируемых заказчиком за счет внебюджетных средств.

Постановлением № 6 также утверждена Инструкция, которая определяет для выплаты надбавок работникам бюджетных научных организаций порядок исчисления их стажа работы по специальности.

Дополнительно определено, что в случае уменьшения у конкретного работника стажа работы по специальности (в бюджетной организации) в связи с его исчислением по новой Инструкции данному работнику сохраняется стаж, имеющийся до вступления в силу настоящего постановления.