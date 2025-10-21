|О компании
|22.10.2025
Новое в законодательстве
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
12:17 22.10.2025
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соответствующий указ Глава государства подписал 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство финансов.
