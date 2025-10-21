Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соответствующий указ Глава государства подписал 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство финансов.