В БЕЛАРУСИ С 2026 ГОДА ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ


10:32 22.10.2025

Александр Лукашенко 21 октября подписал указ № 378 "О маркировке ювелирных и других изделий". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В целях обеспечения законности оборота таких изделий с 1 января 2026 года будет производиться их обязательная маркировка с помощью средств идентификации.

В соответствии с указом маркировка будет осуществляться при изготовлении ювелирных и других изделий (за исключением индивидуальных заказов), ввозе их на территорию Беларуси для реализации, вывозе в страны, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации. Определены также перечень ювелирных изделий, обращение которых допускается без маркировки, и способы маркировки.

Таким образом, указом устанавливаются новые подходы к регулированию сферы обращения ювелирных изделий, контроль законности их оборота от изготовления (ввоза) до реализации, способствующие защите потребителей от недобросовестных продавцов.
