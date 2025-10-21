ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


14:06 21.10.2025

Александр Лукашенко внес в Парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Поручение о подготовке данного законопроекта Глава государства дал по итогам проведенной ранее масштабной ревизии законодательства. Работа над документом велась практически год.

Ключевые новации законопроекта направлены на обеспечение компактности и качества законодательства.

Непосредственная разработка осуществлялась Национальным центром законодательства и правовой информации при участии Администрации Президента, Совета Министров, двух палат Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, иных государственных органов. Использованы предложения, поступившие от 66 ведомств, зарубежный опыт и научные наработки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
валюта курс
EUR 3.4856
USD 2.9887
RUB 3.6788
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4671 -0.0229
USD 2.9780 -0.0107
RUB 3.6800 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4680 3.4700
USD 2.9720 2.9780
RUB 3.6670 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1695
EUR/RUB 94.4500 94.6900
USD/RUB 81.0000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
