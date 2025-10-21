|О компании
|21.10.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ВНЕС В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:06 21.10.2025
Александр Лукашенко внес в Парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Поручение о подготовке данного законопроекта Глава государства дал по итогам проведенной ранее масштабной ревизии законодательства. Работа над документом велась практически год.
Ключевые новации законопроекта направлены на обеспечение компактности и качества законодательства.
Непосредственная разработка осуществлялась Национальным центром законодательства и правовой информации при участии Администрации Президента, Совета Министров, двух палат Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, иных государственных органов. Использованы предложения, поступившие от 66 ведомств, зарубежный опыт и научные наработки.
