|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ОБЛИСПОЛКОМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ФОРМИРОВАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ЗОНЫ
10:45 21.10.2025
Александр Лукашенко 20 октября подписал указ № 375 "О закреплении сырьевых зон". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях обеспечения эффективной работы перерабатывающих предприятий, а также развития сырьевых зон.
Облисполкомам предоставлено право формировать на территории областей сырьевые зоны из сельскохозяйственных организаций и закреплять их за мясо- и молокоперерабатывающими предприятиями.
Документ направлен на установление единого механизма формирования сырьевых зон, что будет способствовать увеличению загрузки мощностей предприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2025
Курсы в банках
на 21.10.2025
Конвертация в банках
на 21.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте