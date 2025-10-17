|О компании
|20.10.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛИ ЗАЙМЫ В ВАЛЮТЕ
09:04 20.10.2025
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам предоставления займов». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Данный законодательный акт направлен на защиту имущественных прав граждан, связанных с заимствованием денежных средств, и предусматривает корректировку Гражданского кодекса, законов "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рекламе".
В частности, устанавливаются запреты на предоставление займов гражданам субъектами хозяйствования, не осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением займов своим работникам); использование в качестве залога по договорам займа единственного жилого помещения; предоставление гражданам займов в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента (за исключением займов между близкими родственниками).
Также вводятся ограничения по размерам процентов, неустойки (штрафа, пеней), уплачиваемых по договорам займа.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
