ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ НОРМЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


12:02 17.10.2025

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2025 г. № 561 внесены изменения в постановления, касающиеся вопросов параллельной разработки проектной документации и строительства и согласования эскизного проекта.

Как сообщает Национальный правово портал, так, скорректировано Положение о параллельной разработке проектной документации и строительстве, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2021 г. № 486.

В частности, в Положении вводится новая терминология:

законченный элемент возводимого, реконструируемого объекта строительства – капитальное строение (здание, сооружение), в том числе инженерные и транспортные коммуникации, их части: зоны, участки, этажи, технологические линии, инженерное оборудование, сети и системы, группы конструктивных элементов, вычлененные как по вертикали (нулевой цикл, надземная часть здания до определенной отметки), так и по горизонтали (пожарный отсек, пролет, секция, температурный отсек, цех), проектно-технологические модули.

технологически увязанные этапы работ – совокупность организационно-технических мероприятий и проектных решений, подтверждающих соблюдение требований безопасности для обеспечения последовательности выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных, специальных и иных работ, образующих законченный элемент возводимого, реконструируемого объекта строительства в рамках реализации права параллельной разработки проектной документации и строительства при одностадийной разработке проектной документации.

Положение дополнено нормой о том, что параллельная разработка проектной документации и строительство объектов допускается при осуществлении строительной деятельности по возведению, реконструкции, реставрации объектов, включенных в перечень объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, в отношении которых разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство возможны с особенностями.

Кроме того, дополнительно предусмотрено, что возведение, реконструкция объектов первоочередного строительства, в отношении которых выполняется одностадийное проектирование с выделением в строительном проекте технологически увязанных этапов работ, осуществляются при наличии:

эскизного проекта, согласованного в порядке, установленном законодательством об основах административных процедур;

сформированного заказчиком и разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения) перечня технологически увязанных этапов работ, определяющего в том числе последовательность их реализации;

свидетельства об осуществлении экспертного сопровождения разработки технологически увязанных этапов работ.

Также скорректировано Положение о составе и порядке согласования эскизного проекта, утвержденное постановлением Правительства Республики Беларусь от 30 апреля 2025 г. № 242. В частности, в нем закреплена норма о том, что в состав эскизного проекта по объектам сотовой подвижной электросвязи (включая средства и линии электросвязи), инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования, входят:

эскизный план размещения капитального строения (здания, сооружения) и сетей на местности (на топографической основе) с указанием в нем сведений о месте размещения объектов сотовой связи;

раздел «Конструкции металлические, планируемые к применению на объекте», в котором указываются высота, тип и размеры конструкции.

Основные положения постановления вступили в силу 10 октября 2025 г., иные начнут действовать с 14 февраля 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте