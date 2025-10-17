Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2025 г. № 561 внесены изменения в постановления, касающиеся вопросов параллельной разработки проектной документации и строительства и согласования эскизного проекта.

Как сообщает Национальный правово портал, так, скорректировано Положение о параллельной разработке проектной документации и строительстве, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2021 г. № 486.

В частности, в Положении вводится новая терминология:

законченный элемент возводимого, реконструируемого объекта строительства – капитальное строение (здание, сооружение), в том числе инженерные и транспортные коммуникации, их части: зоны, участки, этажи, технологические линии, инженерное оборудование, сети и системы, группы конструктивных элементов, вычлененные как по вертикали (нулевой цикл, надземная часть здания до определенной отметки), так и по горизонтали (пожарный отсек, пролет, секция, температурный отсек, цех), проектно-технологические модули.

технологически увязанные этапы работ – совокупность организационно-технических мероприятий и проектных решений, подтверждающих соблюдение требований безопасности для обеспечения последовательности выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных, специальных и иных работ, образующих законченный элемент возводимого, реконструируемого объекта строительства в рамках реализации права параллельной разработки проектной документации и строительства при одностадийной разработке проектной документации.

Положение дополнено нормой о том, что параллельная разработка проектной документации и строительство объектов допускается при осуществлении строительной деятельности по возведению, реконструкции, реставрации объектов, включенных в перечень объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, в отношении которых разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство возможны с особенностями.

Кроме того, дополнительно предусмотрено, что возведение, реконструкция объектов первоочередного строительства, в отношении которых выполняется одностадийное проектирование с выделением в строительном проекте технологически увязанных этапов работ, осуществляются при наличии:

эскизного проекта, согласованного в порядке, установленном законодательством об основах административных процедур;

сформированного заказчиком и разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения) перечня технологически увязанных этапов работ, определяющего в том числе последовательность их реализации;

свидетельства об осуществлении экспертного сопровождения разработки технологически увязанных этапов работ.

Также скорректировано Положение о составе и порядке согласования эскизного проекта, утвержденное постановлением Правительства Республики Беларусь от 30 апреля 2025 г. № 242. В частности, в нем закреплена норма о том, что в состав эскизного проекта по объектам сотовой подвижной электросвязи (включая средства и линии электросвязи), инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования, входят:

эскизный план размещения капитального строения (здания, сооружения) и сетей на местности (на топографической основе) с указанием в нем сведений о месте размещения объектов сотовой связи;

раздел «Конструкции металлические, планируемые к применению на объекте», в котором указываются высота, тип и размеры конструкции.

Основные положения постановления вступили в силу 10 октября 2025 г., иные начнут действовать с 14 февраля 2026 г.