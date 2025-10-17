ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ


10:22 17.10.2025

Правительство уточнило порядок хранения сведений, составляющих налоговую тайну. Соответствующее постановление Совета Министров от 14 октября 2025 г. № 563 «О сведениях, составляющих налоговую тайну» опубликовано на Национальном правовом портале.

Правовым актом утверждено Положение о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения.

Как уточняет Национальный правовой портал, согласно Положению такие сведения могут быть:

на бумажных носителях (хранятся в сейфах или ящиках (шкафах), исключающих несанкционированный доступ к ним сторонних лиц)

в электронном виде (обрабатываются и хранятся с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, а также законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства).

Налоговая тайна не подлежит разглашению. Исключение – разглашение компетентными органами, в частности:

привлеченному эксперту, специалисту при проведении проверок;

суду при рассмотрении дел;

правоохранительным органам, а также должностным лицам этих органов при исполнении ими служебных обязанностей;

организациям по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для выполнения задач и функций, возложенных на них законодательными актами (в части сведений, содержащихся в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц);

владельцу республиканской платформы для организации работ по функционированию на ее ресурсах автоматизированных информационных систем налоговых органов и программно-технического комплекса учета налоговых счетов-фактур и др.

При определении формы представления указанных сведений учитываются имеющиеся технические возможности компетентного органа и пользователя.

Лица, получившие сведения, составляющие налоговую тайну, не вправе разглашать их, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, и несут ответственность за разглашение указанных сведений в соответствии с законодательством.

Если такие сведения содержат государственные секреты, то к ним применяется законодательство о государственных секретах.

Постановлением № 563 ряд постановлений Правительства Республики Беларусь признан утратившим силу, в том числе от 16 сентября 2004 г. № 1149 «Об утверждении Положения о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения».

Правовой акт принят в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь.

Постановление вступило в силу 14 октября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2025
валюта курс
EUR 3.4900
USD 2.9831
RUB 3.6982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4801 +0.0445
USD 2.9831 +0.0343
RUB 3.6982 -0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4810 3.4920
USD 2.9750 2.9790
RUB 3.6820 3.6960
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1765
EUR/RUB 94.3000 94.9000
USD/RUB 80.5100 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
