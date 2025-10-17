|О компании
|17.10.2025
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ
10:22 17.10.2025
Правительство уточнило порядок хранения сведений, составляющих налоговую тайну. Соответствующее постановление Совета Министров от 14 октября 2025 г. № 563 «О сведениях, составляющих налоговую тайну» опубликовано на Национальном правовом портале.
Правовым актом утверждено Положение о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения.
Как уточняет Национальный правовой портал, согласно Положению такие сведения могут быть:
на бумажных носителях (хранятся в сейфах или ящиках (шкафах), исключающих несанкционированный доступ к ним сторонних лиц)
в электронном виде (обрабатываются и хранятся с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, а также законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства).
Налоговая тайна не подлежит разглашению. Исключение – разглашение компетентными органами, в частности:
привлеченному эксперту, специалисту при проведении проверок;
суду при рассмотрении дел;
правоохранительным органам, а также должностным лицам этих органов при исполнении ими служебных обязанностей;
организациям по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для выполнения задач и функций, возложенных на них законодательными актами (в части сведений, содержащихся в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц);
владельцу республиканской платформы для организации работ по функционированию на ее ресурсах автоматизированных информационных систем налоговых органов и программно-технического комплекса учета налоговых счетов-фактур и др.
При определении формы представления указанных сведений учитываются имеющиеся технические возможности компетентного органа и пользователя.
Лица, получившие сведения, составляющие налоговую тайну, не вправе разглашать их, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами, и несут ответственность за разглашение указанных сведений в соответствии с законодательством.
Если такие сведения содержат государственные секреты, то к ним применяется законодательство о государственных секретах.
Постановлением № 563 ряд постановлений Правительства Республики Беларусь признан утратившим силу, в том числе от 16 сентября 2004 г. № 1149 «Об утверждении Положения о порядке хранения сведений, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения».
Правовой акт принят в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Постановление вступило в силу 14 октября 2025 г.
