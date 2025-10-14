ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


МЖКХ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА


16:30 14.10.2025

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Жилищного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда Республики Беларусь от 25 июня 2025 г. № Р-1308/2025 для устранения конституционно-правового пробела, повлекшего правовую неопределенность положений статьи 89 Жилищного кодекса Республики Беларусь о выселении по требованию собственника жилого помещения членов, бывших членов его семьи, других граждан, имеющих право владения и пользования жилым помещением. Норма находится в прямой нормативной связи с положениями пункта 2 статьи 275 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Проектом предусмотрено установление:

сбалансированного правового регулирования, которое позволит учитывать интересы нового собственника и членов его семьи;

дифференцированного подхода к оценке тех или иных жизненных ситуаций при рассмотрении требований о выселении членов семьи прежнего собственника при переходе права собственности на жилое помещение, в первую очередь, в порядке наследования.

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства при сохранении прав и обязанностей у членов семьи прежнего собственника жилого помещения, определяемых в законопроекте в соответствии с положениями пункта 2 статьи 275 Гражданского кодекса, после перехода права собственности на жилое помещение в порядке наследования целесообразно сохранение права нового собственника требовать выселения указанных граждан по тем же основаниям и на тех же условиях, что и у прежнего собственника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 октября 2025 г. включительно.
