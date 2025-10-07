Советом Министров 2 октября принято постановление № 549 «О формировании перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.

Согласно Положению перечень формируют отдельно каждый областной и Минский городской исполкомы. В нем должны быть сведения о наименовании объекта, месте его расположения, планируемой стоимости капитальных затрат, прогнозируемых сроках завершения строительства и приемки в эксплуатацию, а также о заказчике (наименование, место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Также определены условия, одному из которых должны соответствовать объекты для их включения в перечень. К ним отнесены:

возведение и (или) реконструкция предусмотрены поручениями Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь – для социальных и производственных объектов;

возведение и (или) реконструкция необходимы в интересах национальной безопасности и (или) в целях снятия социальной напряженности – для социальных и производственных объектов;

возведение и (или) реконструкция осуществляются в ходе реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров либо преференциальных инвестиционных проектов – для производственных объектов.

Для включения объекта в перечень заказчику необходимо направить соответствующую заявку в письменной форме в областной, Минский городской исполкомы по территориальному признаку размещения объекта.

Исполкомы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки ее рассматривают и готовят заключение. На основании заключения в течение 6 рабочих дней со дня его подготовки исполкомы принимают решение о включении (невключении) объекта в перечень и информируют заказчика о нем.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в перечень исполкомы во взаимодействии с заказчиком подготавливают и направляют на согласование в Совет Министров Республики Беларусь проект решения об определении особенностей разработки предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительства объекта.

Положением также определены основания, по которым объект исключается из перечня по решению исполкомов.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 2025 г. № 266 «О предоставлении полномочий в сфере строительства».

Постановление вступило в силу 5 октября 2025 г.