|08.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
11:23 08.10.2025
Советом Министров 2 октября принято постановление № 549 «О формировании перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
Согласно Положению перечень формируют отдельно каждый областной и Минский городской исполкомы. В нем должны быть сведения о наименовании объекта, месте его расположения, планируемой стоимости капитальных затрат, прогнозируемых сроках завершения строительства и приемки в эксплуатацию, а также о заказчике (наименование, место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Также определены условия, одному из которых должны соответствовать объекты для их включения в перечень. К ним отнесены:
возведение и (или) реконструкция предусмотрены поручениями Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь – для социальных и производственных объектов;
возведение и (или) реконструкция необходимы в интересах национальной безопасности и (или) в целях снятия социальной напряженности – для социальных и производственных объектов;
возведение и (или) реконструкция осуществляются в ходе реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров либо преференциальных инвестиционных проектов – для производственных объектов.
Для включения объекта в перечень заказчику необходимо направить соответствующую заявку в письменной форме в областной, Минский городской исполкомы по территориальному признаку размещения объекта.
Исполкомы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки ее рассматривают и готовят заключение. На основании заключения в течение 6 рабочих дней со дня его подготовки исполкомы принимают решение о включении (невключении) объекта в перечень и информируют заказчика о нем.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в перечень исполкомы во взаимодействии с заказчиком подготавливают и направляют на согласование в Совет Министров Республики Беларусь проект решения об определении особенностей разработки предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительства объекта.
Положением также определены основания, по которым объект исключается из перечня по решению исполкомов.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 2025 г. № 266 «О предоставлении полномочий в сфере строительства».
Постановление вступило в силу 5 октября 2025 г.
