08.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


11:23 08.10.2025

Советом Министров 2 октября принято постановление № 549 «О формировании перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.

Согласно Положению перечень формируют отдельно каждый областной и Минский городской исполкомы. В нем должны быть сведения о наименовании объекта, месте его расположения, планируемой стоимости капитальных затрат, прогнозируемых сроках завершения строительства и приемки в эксплуатацию, а также о заказчике (наименование, место нахождения, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Также определены условия, одному из которых должны соответствовать объекты для их включения в перечень. К ним отнесены:

возведение и (или) реконструкция предусмотрены поручениями Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь – для социальных и производственных объектов;

возведение и (или) реконструкция необходимы в интересах национальной безопасности и (или) в целях снятия социальной напряженности – для социальных и производственных объектов;

возведение и (или) реконструкция осуществляются в ходе реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров либо преференциальных инвестиционных проектов – для производственных объектов.

Для включения объекта в перечень заказчику необходимо направить соответствующую заявку в письменной форме в областной, Минский городской исполкомы по территориальному признаку размещения объекта.

Исполкомы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки ее рассматривают и готовят заключение. На основании заключения в течение 6 рабочих дней со дня его подготовки исполкомы принимают решение о включении (невключении) объекта в перечень и информируют заказчика о нем.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в перечень исполкомы во взаимодействии с заказчиком подготавливают и направляют на согласование в Совет Министров Республики Беларусь проект решения об определении особенностей разработки предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительства объекта.

Положением также определены основания, по которым объект исключается из перечня по решению исполкомов.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 2025 г. № 266 «О предоставлении полномочий в сфере строительства».

Постановление вступило в силу 5 октября 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
валюта курс
EUR 3.5211
USD 3.0183
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2025
валюта курс +/-
USD 3.0183 -0.0207
RUB 3.6866 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5270
USD 2.9980 3.0120
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 08.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1750
EUR/RUB 95.2000 96.3020
USD/RUB 81.4000 82.1018
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
