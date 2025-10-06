Министерством лесного хозяйства 11 сентября принято постановление № 24 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены:

Инструкция о порядке заполнения в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней документа «ТД-ЛЕС», предоставляющего право транспортировки древесины в заготовленном виде;

Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

Также установлена форма документа «ТД-ЛЕС».

Согласно Положению сведения в ЕГАИС вносятся уполномоченными лицами участников системы со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством сети Интернет. При этом данные должны соответствовать перечню сведений, подлежащих внесению в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, определенному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2021 г. № 368.

К общим сведениям, загружаемым в ЕГАИС, отнесены:

сведения о марке, регистрационном номере механического транспортного средства, прицепа (полуприцепа), используемых для транспортировки древесины в заготовленном виде (древесина);

идентификационный номер (IMEI) устройства для определения местоположения механического транспортного средства, используемого для транспортировки древесины;

номер и дата документа, являющегося основанием для транспортировки древесины;

сведения, отраженные в спецификации к договору: порода, длина, диаметр или группа диаметров, сортность, группа качества (для хлыстов), цена, объем;

номер(а) бирки(ок), подлежащей нанесению на древесину;

наименование (для юрлица), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для ИП), дата государственной регистрации, место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика, оказывающего услуги по заготовке, и (или) вывозке, и (или) транспортировке древесины в заготовленном виде;

сведения о наименовании, номере и дате документа, являющегося основанием для корректировки данных в ЕГАИС.

Кроме того, установлены требования к составу сведений о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности; о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности; о вывезенной древесине в место(а) ее хранения; о транспортируемой и (или) реализуемой древесине; подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины; об изъятой или конфискованной древесине.

Оператором системы определено лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес».

Утратившими силу признаются ведомственные постановления:

от 5 июля 2021 г. № 9 «Об определении оператора единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней»;

от 15 июля 2021 г. № 10 «О форме документа, предоставляющего право транспортировки древесины в заготовленном виде»;

от 2 августа 2021 г. № 11 «О порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней».

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины».

Постановление вступило в силу 1 октября 2025 г.