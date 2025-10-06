|О компании
|06.10.2025
Новое в законодательстве
МИНЛЕСХОЗ УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМСИСТЕМЫ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ
14:02 06.10.2025
Министерством лесного хозяйства 11 сентября принято постановление № 24 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены:
Инструкция о порядке заполнения в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней документа «ТД-ЛЕС», предоставляющего право транспортировки древесины в заготовленном виде;
Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
Также установлена форма документа «ТД-ЛЕС».
Согласно Положению сведения в ЕГАИС вносятся уполномоченными лицами участников системы со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством сети Интернет. При этом данные должны соответствовать перечню сведений, подлежащих внесению в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, определенному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2021 г. № 368.
К общим сведениям, загружаемым в ЕГАИС, отнесены:
сведения о марке, регистрационном номере механического транспортного средства, прицепа (полуприцепа), используемых для транспортировки древесины в заготовленном виде (древесина);
идентификационный номер (IMEI) устройства для определения местоположения механического транспортного средства, используемого для транспортировки древесины;
номер и дата документа, являющегося основанием для транспортировки древесины;
сведения, отраженные в спецификации к договору: порода, длина, диаметр или группа диаметров, сортность, группа качества (для хлыстов), цена, объем;
номер(а) бирки(ок), подлежащей нанесению на древесину;
наименование (для юрлица), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для ИП), дата государственной регистрации, место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика, оказывающего услуги по заготовке, и (или) вывозке, и (или) транспортировке древесины в заготовленном виде;
сведения о наименовании, номере и дате документа, являющегося основанием для корректировки данных в ЕГАИС.
Кроме того, установлены требования к составу сведений о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности; о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности; о вывезенной древесине в место(а) ее хранения; о транспортируемой и (или) реализуемой древесине; подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины; об изъятой или конфискованной древесине.
Оператором системы определено лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес».
Утратившими силу признаются ведомственные постановления:
от 5 июля 2021 г. № 9 «Об определении оператора единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней»;
от 15 июля 2021 г. № 10 «О форме документа, предоставляющего право транспортировки древесины в заготовленном виде»;
от 2 августа 2021 г. № 11 «О порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней».
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины».
Постановление вступило в силу 1 октября 2025 г.
