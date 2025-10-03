На Национальном правовом портале опубликовано постановление Совета Министров от 30 сентября 2025 г. № 540, которым в рамках Положения урегулированы вопросы равного доступа операторов электросвязи к единой сети.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определено, что равный доступ всех операторов электросвязи к единой сети обеспечивает ООО «Белорусские облачные технологии» – единый инфраструктурный оператор.

Это происходит посредством: создания для операторов равных технических, организационно-правовых и коммерческих условий; предъявления одинаковых технических требований для операторов при оказании им услуг с использованием единой сети.

Кроме того, Положением установлен порядок взаимодействия операторов электросвязи при предоставлении доступа к единой сети.

Также постановлением № 540 в новой редакции изложены требования к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2024 г. № 1073. Так, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в мобильных сетях к концу 2030 года должна быть не менее:

135 Мбит/с в Минске и областных центрах;

110 Мбит/с в районных центрах, городах и поселках городского типа;

30 Мбит/с на остальной территории.

Помимо этого, скорректированы Правила оказания услуг электросвязи, утвержденные постановлением Правительства Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055. Изменениями предусмотрено уточнение порядка оказания услуги переносимости абонентского номера. Установлено, что при отсутствии у абонента неисполненных обязательств перед оператором-донором в случае обращения абонента к оператору-реципиенту с заявлением о переносе номера до 14.00 текущих суток номер должен быть перенесен до истечения этих суток, в случае обращения после 14.00 текущих суток срок обработки заявления оператором-донором не должен превышать 24 часов с момента подачи абонентом оператору-реципиенту такого заявления.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Главы государства от 1 апреля 2025 г. № 139, предусматривающим реализацию инвестпроекта по внедрению технологии 5G.

Постановление вступило в силу 5 октября 2025 г.