|02.10.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЪЕКТАХ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
13:43 02.10.2025
Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №349 «Об объектах обращения с радиоактивными отходами». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ предусматривает внесение изменений в указ от 12 апреля 2023 года № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами". Поправки касаются определения заказчика и генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.
В качестве заказчика этих работ будет выступать РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами", генподрядчика - госпредприятие "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга".
