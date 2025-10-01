ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЪЕКТАХ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


13:43 02.10.2025

Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №349 «Об объектах обращения с радиоактивными отходами». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает внесение изменений в указ от 12 апреля 2023 года № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами". Поправки касаются определения заказчика и генерального подрядчика строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.

В качестве заказчика этих работ будет выступать РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами", генподрядчика - госпредприятие "Белэнергострой" - управляющая компания холдинга".
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5080 3.5140
USD 2.9720 2.9790
RUB 3.6700 3.6790
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 95.5000 95.6900
USD/RUB 80.6500 80.9900
подробнее
