|02.10.2025
Новое в законодательстве
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ОМАНА О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ
13:31 02.10.2025
Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №351, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и Омана о взаимной отмене виз. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран - владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.
Заключение Соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.
На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
