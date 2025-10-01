|О компании
|02.10.2025
Новое в законодательстве
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ О РАЗВИТИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:21 02.10.2025
Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №353, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту документа и его подписание после рассмотрения в Правительстве Беларуси.
