ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТАЮЩИМ ГОССЛУЖАЩИМ ОТМЕНЯТ С 1 ЯНВАРЯ


11:10 02.10.2025

Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 350 «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом предусматривается отмена с 1 января 2026 года ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста (аналогичные ограничения были отменены с 1 января 2025 года на размер трудовых пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с указом от 29 октября 2024 года № 402).

Данное решение принято в целях повышения заинтересованности таких госслужащих в продолжении трудовой деятельности и более эффективного задействования их профессионального потенциала в экономике страны.

Указ позволит установить единообразные подходы к выплате пенсий в период работы для военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих, что соответствует единой линии по снятию ограничений на получение заработанной пенсии в полном объеме.
