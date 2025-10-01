|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТАЮЩИМ ГОССЛУЖАЩИМ ОТМЕНЯТ С 1 ЯНВАРЯ
11:10 02.10.2025
Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 350 «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом предусматривается отмена с 1 января 2026 года ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста (аналогичные ограничения были отменены с 1 января 2025 года на размер трудовых пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с указом от 29 октября 2024 года № 402).
Данное решение принято в целях повышения заинтересованности таких госслужащих в продолжении трудовой деятельности и более эффективного задействования их профессионального потенциала в экономике страны.
Указ позволит установить единообразные подходы к выплате пенсий в период работы для военных и гражданских пенсионеров из числа госслужащих, что соответствует единой линии по снятию ограничений на получение заработанной пенсии в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
Курсы в банках
на 02.10.2025
Конвертация в банках
на 02.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте